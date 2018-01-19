В ніч з 18 на 19 січня Олександрійщина святкувала велике завершальне свято різдвяно-новорічного циклу – Хрещення Господнє.

Не дивлячись на не досить зимову погоду, охочих пірнути у річку виявилося чимало.

Так урочисті заходи розпочалися традиційно з освячення води, яке на Войнівському пляжі провів єпископ Кропивницький та Голованівський Марк. Для усіх пірнальників на березі була встановлена палатка з обігрівом, окрім цього окремо було розведене багаття.

Зігрітися чаєм та покуштувати страви справжньої польової кухні стало можливим завдяки військовій частині 2269. Окрім цього можна було придбати здобні смаколики, іншу їжу, адже на березі працювала виносна торгівля.

Усіх присутніх розважали творчі колективи з Олександрійського районного будинку культури, студенти Олександрійського коледжу культури і мистецтв, колектив “Березівчанка”. Захід традиційно відбувся за підтримки народного депутата України Анатолія Кузьменка та заступника голови Кіровоградської ОДА Андрія Коломійцева. Організатором виступила Олександрійська районна державна адміністрація. Серед спонсорів також Юрій Скічко – ТОВ “Гермес-Трейдинг”, депутат райради Віталій Журавльов.