Як написати гарне резюме, аби отримати бажану роботу, вивчали студенти в Олександрії

Для студентської молоді Олександрійського техніку Білоцерківського національного аграрного університету, в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості було проведено День відкритих дверей на тему: «Пошук роботи – мотивація до успіху». Про це кореспондентам Голосу Громади повідомила провідний фахівець з профорієнтації Олександрійського міськрайонного центру зайнятості О. Клочко.

Під час зустрічі, студенти ознайомились з реаліями та тенденціями місцевого ринку праці, існуючими перспективами працевлаштування, джерелами пошуку роботи; з’ясували переваги та недоліки молодих фахівців, а також оцінили переваги легальної зайнятості.

Крім того, для майбутніх фахівців аграрної сфери відбулось практичне навчання навичкам роботи з різними джерелами вакансій: студенти дізнавались правила написання резюме та об’яв щодо пропозицій своєї кандидатури при прийнятті на роботу.

За результатами зустрічі, присутні отримали важливу інформацію, яка допоможе їм краще зорієнтуватися на ринку праці та прискорити пошук необхідної роботи.