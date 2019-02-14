Як обрати професію: підбірка профорієнтаційних відеороликів для майбутніх випускників

Державною службою зайнятості створено ряд відеороликів профорієнтаційного спрямування, які мають на меті спонукати учнів випускних класів до визначення своєї майбутньої професії.

Коротенькі 2-хвилинні відео розповідають про вимоги та характеристики 20-ти актуальних професій, потенційні місця роботи та необхідні якості людини.

Старшокласники та їх батьки можуть переглянути відео про такі професії: інженер, архітектор, ресторатор, лікар, програміст, залізничник, автомеханік, робототехнік, швачка, вчитель, агроном, ветеринар, будівельник, соціальний працівник, мебляр, аналітик, біотехнолог, фермер, соціолог, газозварник.