Як обрати шкільну форму та ранець без шкоди для здоров’я

Зовсім скоро розпочнеться новий навчальний рік. Зараз саме вчасно нагадати батькам як правильно підібрати шкільну форму та ранець, щоб ця продукція не нашкодила здоров’ю школярів.

Які вимоги до шкільної форми та приладдя розповідають фахівці Кіровоградського обласного лабораторного центру.

Шкільну форму для дітей молодших і середніх класів дозволяється виготовляти із застосуванням змішаних тканин, але з вмістом натурального волокна не менше 50%, шкільна форма для учнів старших класів може бути виготовлена із штучних волокон. Блузи для учнів молодших і середніх класів повинні бути виготовлені з використанням натуральних тканин, для дітей старших класів – штучних тканин.

Шкільна форма повинна бути такого покрою, який не обмежуватиме вільні рухи та забезпечить тепловий комфорт організму відповідно до сезону року.

Важливим є і вибір ранцю. Купуючи ранець необхідно звернути увагу на наявність світловідбивальних елементів, ортопедичної спинки, належна вага, які є основними вимогами до безпечного і якісного ранця.

Вага портфеля повинна бути не більше 1 кг, щоб не завдавати навантаження хребту. Не менш важливою є конструкція ранцю (жорстка спинка і міцне дно), яка повинна добре фіксувати хребет дитини.

Довжина плечового ременя учнівського ранця має бути регульованою. Ширина плечових ременів повинна бути не менше 3-х см. Ширина учнівського ранця не повинна бути більша ширини плечей дитини, верхній край – не вище рівня плечей, нижній край – не нижче стегон.

Варто пам’ятати, що вся продукція для дітей, яка виготовляється та реалізується у торговельній мережі, повинна мати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.