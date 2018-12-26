Як оформляється строковий договір і чи може він стати безстроковим?

«Коли укладається і як оформляється строковий договір?»

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Відповідно до ст. 23 Кодексу законів про працю України Трудовий договір може бути:

безстроковим, що укладається на невизначений строк;

на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;

таким, що укладається на час виконання певної роботи.

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами. Оформлюється строковий договір так само, як і безстроковий. Особа пише заяву, а адміністрація підприємства видає наказ про приймання на роботу. У наказі наголошується на строковому характері трудових відносин і на термін дії договору.

Після закінчення терміну дії договору працівник звільняється без заяви на звільнення. Роботодавець не зобов’язаний попереджати працівника про майбутнє звільнення у зв’язку із закінченням строку договору.

Датою припинення трудових відносин буде останній день роботи за строковим договором. Звільнення проводиться згідно з п.2 ст.36 Кодексу законів про працю України у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору.

У разі коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не поставила вимогу про їх припинення, договір вважається укладеним на невизначений термін.