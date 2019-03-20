Як олександрійський продавець «пішов по шерсть, а повернувся обстриженим»

Олександрійці продовжують потрапляти у тенета різного роду шахраїв. Про це «Голос громади» повідомили в Олександрійському відділі Національної поліції.

Так, лише протягом минулого тижня у міськвідділі зафіксували 5 таких випадків (при цьому є припущення, що це повні дані, адже не всі ошукані люди наважуються повідомляти поліцію про власні помилки і прорахунки). Переважну більшість у цій статистиці складають телефонні та інернет-шахрайства, коли люди продають або купують через всесвітню мережу якісь товари.

Показовим можна вважати ось такий випадок. Олександрієць Н. розмістив на одному з сайтів інтернет оголошення про продаж власної акустичної системи (тобто аудіо-колонок). Йому незабаром зателефонував нібито покупець і почав з ним торгуватися та завів переговори про оплату покупки банківським переказом. При цьому шахрай умудрився повернути розмову таким чином, що власник колонок і сам не помітив, як вибовкнув йому дані своєї банківської картки. Подальший розвиток події передбачити не складно: відразу ж після цього з банківської кредитки продавця зникла вся сума наявних там грошей (понад 5 тисяч гривень). Таким чином, результат вийшов від очікуваного до навпаки прикрим: сподіваючись одержати прибуток від продажу коштовної речі, чоловік натомість отримав значні збитки, зазнавши крадіжки…

Працівники поліції знову застерігають громадян бути пильними при продажу чи покупці товарів через будь-які інтернет-ресурси і не розголошувати дані власних банківських карток. Також, коли на телефон приходять різноманітні спокусливі, чи навпаки, погрозливого змісту СМС-повідомлення, не відповідати на них і в жодному разі не надавати дані банківської картки та особисті дані.