Як олександрійським фігуристам та хокеїстам отримати каток – вирішував виконком

Питання будівництва льодового катка в Олександрії розглядалося на засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради сьогодні, 8 травня, повідомляє «Голос Громади».

Як вже зазначалося раніше, про можливість реалізації такого інвестиційного проекту повідомила міська влада на своїх офіційних інформаційних ресурсах. Повідомлення відразу ж розповсюдили міські і регіональні ЗМІ, причому деякі з них розповіли про будівництво катка, як вже вирішений факт.

Нині ж виконком на своєму засіданні ухвалив рішення лише «запропонувати міській раді погодити здійснення проекту у рамках державно-приватного партнерства». Таке розлоге і разом з тим не надто визначене формулювання може означати одне: олександрійцям поки що рано запасатися ковзанами та хокейними ключками – принаймні наступного зимового сезону вони їм ще навряд чи знадобляться.

Для довідки: Державно-приватне партнерство в Україні — система відносин між державним та приватним партнерами, при реалізації яких необхідні ресурси обох партнерів об’єднуються з відповідним розподілом ризиків, відповідальності та винагород між ними, для взаємовигідної співпраці на довгостроковій основі у створенні нових або модернізації діючих об’єктів, які потребують залучення інвестицій, та користуванні такими об’єктами. В Україні закон «Про державно-приватне партнерство» передбачає реалізацію проектів лише у формі договору.

Отже, після ухвали виконкому для отримання льодового катка в Олександрії залишилося зовсім не багато: отримати рішення сесії міської ради про дозвіл на створення інвестиційного проекту; потім створити його; оголосити конкурс на участь в інвестиційному проекті, залучити приватного інвестора, який не побоїться вкласти кошти у дороговартісне будівництво (а спортивні споруди такого типу дешевими не бувають апріорі); долучитися до якої-небудь відповідної державної програми, щоб отримати державне співфінансування. А далі – взагалі сущі дрібниці: отримавши кошти, розпочати і закінчити будівництво, після чого нарешті, вже можна й гострити ковзани. Ні, ще не все: об’єкт треба буде в подальшому ще й належним чином утримувати за чиїсь кошти, оскільки знову ж таки, реальне життя показує, що подібні споруди рідко бувають повністю самоокупними. (Взагалі і наведений перелік організаційних питань не є вичерпним, але деталі можна опустити).

Згідно з ідеєю, льодовий каток планується побудувати у парку «Молодіжному» (колишній «Будівельник»), що поблизу автовокзалу. Восени минулого року міська рада спочатку дозволила там будівництво храму місцевій Православній церкві України, але потім це рішення було скасоване. Власне майбутній льодовий майданчик повинен мати розміри не менше 30 Х 60 м, що дозволить проводити там не лише зимові розваги на ковзанах, а й тренування та змагання з фігурного катання та хокею (таким принаймні є задум ініціаторів проекту). На даху будівлі будуть розміщуватися сонячні електричні батареї.

Тепер олександрійцям залишається лише дочекатися всього цього, що «Голос Громади» їм і бажає та разом з ними з нетерпінням чекатиме на цей осередок зимового спорту.