Як олександрійці приводили до ладу своє подвір`я (ФОТО)

Копія диплому переможця міського конкурсу «Кращий благоустрій територій підприємств, організацій, установ та багатоквартирних житлових будинків» з`явилася нещодавно на дошках об`яв під`їздів будинку, що по вул. Ярмарковій, 22.

Як з`ясував «Голос Громади», саме цей будинок став переможцем цьогорічного огляду.

Слід зазначити, мешканці великої 214-квартирної будівлі (6 під`їздів) не один рік йшли до перемоги у конкурсі, хоча благоустрій даної території і раніше вже отримував позитивні оцінки на місцевому рівні. Ще кілька років тому, група ентузіастів з числа жителів під`їздів, організовані старшою будинку Любов`ю Левенець, для початку зайнялися приведенням до пуття занедбаних, порослих бур`яном газонів на подвір`ї. Посадили квіти, встановили на них саморобні вазончики і декоративні елементи, виготовлені з підручних матеріалів. Потім фантазія самодіяльних дизайнерів розігрувалася дедалі більше, в хід йшло абсолютно все: від пластикових пляшок, дірявих господарських тазиків, непотрібних парасольок до відпрацьованих автомобільних покришок тощо. Яскрава фарба, художній підхід, вмілі руки і трохи загальних грошей на поточні витрати робили з цього непотребу справді дивовижні декоративні витвори і навіть малі архітектурні форми. А одного разу на дворових зборах жителів будинку хтось звернув увагу, що в загальний ландшафт, який вже докорінно змінився, якось не вписується сіре приміщення бойлерної на подвір`ї. Вирішили випросити відповідний дозвіл у власника цієї технічної будівлі, за власні кошти найняли місцевого художника графіті і той намалював на ній 3D-панно: двір стало прикрашати ще й об`ємне зображення Ейфелевої вежі…

Ентузіасти 22-го будинку на цьому не зупиняються. Щороку, весь весняно-літній сезон на клумбах і подвір`ї будинку триває якась робота – межі досконалості не існує і красоти забагато не буває…