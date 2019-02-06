Як олександрійцю отримати водійські права безкоштовно й без хабарів

Якщо ти мрієш навчитися кермувати й отримати водійське посвідчення та ще й безкоштовно, то читай статтю до кінця.

У наш час професія водія є однією з найзатребуваніших. Проте, вона не тільки цікава, але і достатньо складна. Для того, щоб стати чудовим водієм, потрібно оволодіти теоретичними і практичними знаннями, а головне – уміти гармонійно їх об’єднувати в процесі роботи, тому служба зайнятості вже не перший рік сприяє навчанню безробітних за цим фахом.

11 лютого, на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочинається навчання за професією «Водій автотранспортних засобів (категорія В)». Навчання триватиме 2 місяці.

Опановуючи мистецтво керування автомобілем, слухачі курсів детально вивчають правила дорожнього руху, основи безпеки на дорозі, особливості керування автотранспортом тощо. Поряд з вивченням теоретичних дисциплін проводяться й практичні заняття з інструкторами.

Також пам’ятайте – успішний водій не може собі дозволити допустити помилку в роботі. Тим більше, якщо.

Якщо Ви налаштовані на успішну кар’єру та вирішили, що водій – це ваша майбутня професія, – звертайтесь до Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Зазначимо, що наразі на Кіровоградщині актуальною є 81 вакансія для водіїв автотранспортних засобів.