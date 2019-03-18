Як олександрієць познайомився з легендарним боксером Ленноксом Льюїсом

Ось з таким високим (в прямому і переносному сенсі) гостем Києва нещодавно познайомився на борту літака рейсу Торонто-Київ олександрієць Євген. Так, це ТОЙ САМИЙ Леннокс Льюїс, британсько-канадський боксер-професіонал, олімпійський чемпіон, багаторазовий і абсолютний екс-чемпіон світу, введений у Всесвітній Зал боксерської слави. Євген тоді не втримався, щоб не взяти бліц-інтерв`ю у легендарного боксера і нещодавно поділився ним ексклюзивно з «Голосом Громади».

«Містер Льюїс летів з Канади, де він проживає, до Києва пасажиром бізнес-класу. Його я впізнав практично відразу, адже ще будучи школярем, та й пізніше, навчаючись в університеті, захоплювався боксом і знав всіх зірок світового рингу. Але щоб остаточно відкинути сумніви, заглянув у список пасажирів і бачу: так, це саме він! Я вирішив не пропустити нагоди трохи порозмовляти з паном Ленноксом. І виявилося, що двометрового зросту легенда боксу – насправді проста і відкрита до спілкування людина без жодних ознак пихатої «зірковості».

В цьому імпровізованому інтерв`ю Леннокс Льюїс мені сказав тоді, що летить на запрошення на 56-й Конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBA), який проходив цього разу в Києві. Згідно з програмою ради, на неї запросили й інших відомих боксерів. Безумовно, окремим пунктом, такою собі родзинкою даного заходу була передбачена зустріч Леннокса з його давнім і «заклятим» другом Віталієм Кличком. Л.Льюїс сказав, що радий буде знову зустрітися і поспілкуватися з колишнім суперником (а нині – мером столиці України) містером Кличком. Я, зі свого боку, сказав, що дуже добре пам`ятаю той знаменитий поєдинок його з Віталієм Кличком за титул чемпіона світу».

Нагадаємо, історичний бій Л.Льюїс- В.Кличко за титул чемпіона світу 2003р. фахівці донині вважають поєдинком десятиліття. У ході того надзвичайно видовищного і драматичного бою Кличко перемагав за очками, але отримав розсічення брови; сильну кровотечу у нього на рингу зупинити не вдалося, через що арбітр припинив бій достроково і присудив технічну перемогу Льюїсу. Кличко попросив у переможця в подальшому матч-реванш, Льюїс погодився. Але поєдинок-відповідь так і не відбувся: незабаром після отримання чемпіонського титулу Льюїс оголосив про припинення боксерської кар`єри.

А нині 52-річний Л.Льюіс таки зустрівся в Києві на конгресі WBA з Віталієм Кличком у показовому «бою»: суперники вийшли на сцену в боксерських рукавичках, але в костюмах з краватками. Вони пригадали та обговорили перед публікою той давній знаковий поєдинок і зійшлися на думці, що «у ньому переміг сам бокс, а не хтось інший». Ну а олександрієць Євген з задоволенням поповнив свій архів записом розмови та фотоселфі з легендарною зіркою світового боксу.

