Як позначиться на олександрійських субсидіантах зменшення норми споживання газу для населення

Нещодавно Кабінет міністрів змінив норми споживання газу для побутових споживачів, у яких не встановлені газові лічильники.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Корупція.

Відтак, на сьогодні споживча норма газу на одну людину становить 3,29 куб. м на місяць.

В порівнянні з попереднім, що становив 9,8 куб. м, це менше в три рази.

Однак, за даними Міненерговугілля, українці реально споживають в середньому у два рази більше, ніж встановив Кабмін. Тому, кажуть експерти, передусім зниження норм позначиться на субсидіантах. Все, що вище норми 3,29 куб. м, потрібно буде оплатити зі своєї кишені.

У найближчий час уряд зобов`язав Нафтогаз встановити домогосподарствам газові лічильники за бюджетні гроші.

За підрахунками експертів, на сьогодні з 14 млн українських домогосподарств, приладами обліку не обладнано майже 2,5 мільйона.