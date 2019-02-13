Як працювала Олександрійська поліція у минулому році: звіт начальника міськвідділу В.Хвостова

Начальник Олександрійського відділу поліції, підполковник Володимир Хвостов провів брифінг, на якому розповів журналістам місцевих ЗМІ про підсумки діяльності очолюваного ним підрозділу ГУНП в Кіровоградській області за 2018 рік, повідомляє «Голос Громади».

Як зазначив посадовець, діяльність Олександрійського відділу поліції була спрямована на забезпечення безпеки жителів міста від протиправних посягань, охорону публічного порядку та викриття осіб, які скоїли кримінальні правопорушення.

Всього протягом минулого року до відділу поліції надійшли 18172 заяви та повідомлення про скоєні кримінальні правопорушення та інші події, що на 1508 звернень більше, ніж за аналогічний період 2017 року (16664).

В той же час відмічається зменшення зареєстрованих кримінальних правопорушень: за звітний період їх зареєстровано 1590 (1779 – у 2017 році).

По 355-и кримінальних правопорушеннях установлені особи (453 – у 2017 році), тобто відбулося зменшення на 21,6%. Питома вага установлених осіб склала 20,3% (20,6% – 2017 рік), по області питома вага установлених осіб становить 40,6%.

Розслідувано на 90 кримінальних правопорушень менше, ніж у минулому році (363 – у 2018 р. проти 453 – у 2017 р.).

У вчиненні кримінальних правопорушень за звітний період повідомлено про підозру 130-и особам, з яких 33-м обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та 13-м обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За словами Володимира Хвостова, минулого року відбулось зменшення скоєння таких злочинів:

Тяжких тілесних ушкоджень, яких було зареєстровано 6 ( 8 – у 2017 р.). За всіма кримінальними правопорушеннями особи установлені.

( – у 2017 р.). За всіма кримінальними правопорушеннями особи установлені. Тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками – 3 ( 5 – у 2017 р.). Винні особи установлені.

( – у 2017 р.). Винні особи установлені. Крадіжок – 1166 ( 1316 – 2017 рік), особи встановлено по 156-и кримінальних правопорушеннях, з яких 11 – злочини минулих років. Частка встановлених осіб у загальній кількості склала 12,4 %.

( – 2017 рік), особи встановлено по кримінальних правопорушеннях, з яких – злочини минулих років. Частка встановлених осіб у загальній кількості склала %. Грабежів – 34 ( 60 – 2017 рік), особи установлено по 19-и кримінальних правопорушеннях, 1 злочин минулих років. Питома вага встановлення винних склала 52,9 % (минулий рік – 35,0 %), (по області 51,2 %).

( – 2017 рік), особи установлено по кримінальних правопорушеннях, злочин минулих років. Питома вага встановлення винних склала % (минулий рік – %), (по області %). Шахрайств – 54 ( 126 – 2017 рік), особи встановлено по 13-и кримінальних правопорушеннях, з яких 6 – злочини минулих років. Питома вага встановлених осіб склала 13,0 %.

( – 2017 рік), особи встановлено по кримінальних правопорушеннях, з яких – злочини минулих років. Питома вага встановлених осіб склала %. Незаконне заволодіння транспортними заходами – 20 ( 45 – 2017 рік), особи встановлено по 8-и кримінальних правопорушеннях, з яких 1 – це злочин минулих років. Частка встановлених осіб – 35,0 %. ( 26,7 % – 2017 рік).

( – 2017 рік), особи встановлено по кримінальних правопорушеннях, з яких це злочин минулих років. Частка встановлених осіб – %. ( % – 2017 рік). Окремо про незаконне заволодіння автомобілями: зареєстровано 8 випадків (12 – 2017 рік), особи установлено по 2-х кримінальних правопорушеннях. Питома вага встановлених осіб склала 25,0%.

Відбулося збільшення скоєння:

вбивств – з 4-х до 7-ти у 2018 році, у всіх випадках особи встановлено;

до у 2018 році, у всіх випадках особи встановлено; розбоїв – з 6-ти до 9-ти у 2018 році, особи встановлено по 6-ти кримінальних правопорушеннях;

до у 2018 році, особи встановлено по кримінальних правопорушеннях; дорожньо-транспортних пригод – з 9-ти до 12-ти у 2018 році. Особи установлено по 11-и подіях, з яких 5 – злочини минулих років Питома вага встановлених осіб склала 50,0%. (11,1% – 2017 рік).

Відділом поліції проводилась робота по боротьбі з незаконним обігом зброї та наркотичних речовин:

було зареєстровано 7 кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом зброї, з яких усіх причетних осіб встановлено;

кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом зброї, з яких усіх причетних осіб встановлено; зареєстровано 24 факти, пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин. По 16-ти з них особи встановлено. Питома вага встановлених осіб склала 62,5 %.

факти, пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин. По з них особи встановлено. Питома вага встановлених осіб склала %. проводилася робота по викриттю збувальників наркотичних речовин: зареєстровано 6 фактів пов’язаних зі збутом, у 4-х з них особу встановлено. Питома вага розкриття склала 66,7%.

Стан адміністративно штрафної практики

За звітний період працівниками відділу поліції було складено 4469 протоколів про адміністративні правопорушення, або на 1614 протоколів більше, ніж у минулому році (2855 -2016 рік).

Забезпечення охорони публічної безпеки та порядку під час проведення масових заходів в місті

Протягом одинадцяти місяців поточного року на території обслуговування Олександрійського відділу поліції проведено 99 масових заходів та 23 відпрацювання території м.Олександрії. Під час проведення масових заходів порушень публічного порядку не допущено.

Як наголосив на брифінгу начальник Олександрійського відділу поліції Володимир Хвостов, у 2019 році роботу підрозділу буде націлено:

на якісне та швидке реагування на повідомлення громадян працівниками відділу поліції, профілактика вуличної злочинності, кримінальних правопорушень проти приватного майна громадян, а також встановлення осіб за такими видами злочинів, протидію наркозлочинності (а саме викриття кваліфікованих видів злочинів), викриття кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом зброї та інше.