Як працює обласна програма цивільного захисту Кіровоградської області на 2016-2020 роки

Дана програма спрямована на захист населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, послідовного зниження ризику їх виникнення, забезпечення захисту населення та навколишнього природного середовища.
Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної ради.
За перше півріччя на реалізацію програми було витрачено 9 мільйонів 482 тисячі гривень і відповідно проведено:
утримання в робочому стані системи оповіщення області для безперебійного та постійного її функціонування;
забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони;
навчання із попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на об’єктах області;
часткове забезпечення засобами індивідуального захисту працівників формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;
накопичення матеріальних резервів для запобігання й ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
організацію робіт із забезпечення пожежної та техногенної безпеки будівель закладів освіти, культури, охорони здоров’я й установ соціального захисту населення.