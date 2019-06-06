Як проголосувати не за місцем реєстрації (тимчасова зміна місця голосування)

21 липня 2019 року відбудуться позачергові вибори народних депутатів України. Законодавство України дає можливість виборцям голосувати не за місцем реєстрації, а за місцем перебування, зазначивши мотивовану підставу лише в заяві, так як з 29 травня законодавством скасовано документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси.

Мотивована підстава тимчасової зміни місця голосування зазначається лише у заяві виборця відповідно до примірного зразка у такій формі “за сімейними обставинами”, “у зв’язку з відрядженням”, “у зв’язку з виробничою необхідністю”, “за місцем навчання”, “за місцем фактичного проживання”, у зв’язку з відпусткою”, “у зв’язку із санаторно-курортним лікуванням”, тощо.

Для цього виборцям необхідно не пізніше, ніж за п’ять днів до дня голосування – тобто до 15 липня включно, звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців Олександрійської міської ради та подати заяву.

До заяви додається лише копія паспорта з пред’явленням оригіналу.

Такі ж умови і для виборців, виборча адреса яких знаходиться на території АРК та міста Севастополя, на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Про тимчасову зміну місця голосування виборцю видається посвідчення, яке діє ОДНОРАЗОВО.

Чекаємо на вас у відділі ведення Державного реєстру виборців Олександрійської міської ради щодня з понеділка по четвер з 08-00 до 16-30, в п’ятницю з 08-00 до 15-30 перерва з 12-00 до 12-45, за адресою: м. Олександрія ,пр. Соборний 59, 4-поверх каб. 403, т. 7-38-89.

З 8 червня відділ працює додатково щосуботи з 9 до 13 години, у липні — без вихідних.