Як реалізувати себе та стати успішним: олександрійці мають змогу відвідати клуб «Успішна молодь»

В Олександрійському центрі зайнятості діє клуб для молоді «Успішна молодь».

Повідомляє Голос Громади.

В рамках роботи клубу Олександрійського міськрайонного центру зайнятості для безробітної молоді протягом лютого місяця проходять різноманітні заняття, які мають на меті сприяти самореалізації молоді, її професійному самовизначенню, активізації дій молодих людей у розвитку професійної кар’єри, готовності до пошуку роботи та ефективної трудової діяльності, сприяння особистісному зростанню та розвитку психологічних якостей успішної людини, які, в свою чергу, попередять молодіжне безробіття. Так, нещодавно було проведено тренінгове заняття з розвитку комунікативних навичок на тему «Психологічні прийоми підвищення ефективності спілкування». Адже уміння ефективно спілкуватися – один із найголовніших чинників успіху в будь-якій сфері сучасного життя. Тому побудувати кар’єру, влаштувати своє особисте життя, домогтися успіху і визнання неможливо без уміння ефективного спілкування.

Численні дослідження свідчать про те, що успіх людини на 80 % залежить від її комунікативної компетентності. Так, на занятті учасники клубу визначали якості, якими повинна володіти людина для ефективної комунікації, відпрацьовували навички вербальної та невербальної комунікації за допомогою гри «Зіпсований телефон», визначали бар’єри у спілкуванні, які заважають обмінюватися інформацією та ведуть до непорозуміння, дізнавалися про типові прийоми активного слухання та види запитань.

При виконанні практичних завдань, запропонованих тренером, учасники отримали можливість на власному досвіді переконатися, наскільки важливо володіти комунікативними навичками та їх постійно вдосконалювати. Адже вдосконалення навичок міжособистісного спілкування може відкрити перед людиною нові можливості.