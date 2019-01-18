Як роботодавцям Олександрійщини отримати грошову винагороду за працевлаштування безробітного?

Шановні роботодавці! Якщо Ваше підприємство розвивається та створює нові робочі місця, Ви можете отримати компенсацію фактичних витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну працевлаштовану особу.

Чинний Закон України «Про зайнятість населення» спрямований на стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва в пріоритетних галузях економічної діяльності.

Таким чином, якщо роботодавець створив нове робоче місце і працевлаштував на нього особу з-поміж безробітних, яка має додаткові гарантії у сприянню працевлаштуванню (стаття 14 Закону України «Про зайнятість населення») або створив нове робоче місце в пріоритетній галузі економічної діяльності (визначено понад 180 пріоритетних видів економічної діяльності) і працевлаштував безробітну особу – він має право на компенсацію витрат єдиного внеску протягом року за кожну таку особу.

Можна навести багато прикладів успішної співпраці з роботодавцями.

Протягом 2018 року Олександрійським міськрайонним центром зайнятості було надано компенсацію єдиного соціального внеску понад 40 роботодавцям за працевлаштованих на нові робочі місця 83 безробітних, в тому числі 41 безробітних, які потребують додаткових гарантій в сприянні працевлаштуванню та 42 в пріоритетних галузях економічної діяльності.

Нові робочі місця створені в таких галузях, як виробництво одягу й аксесуарів, виробництво робочого одягу, виробництво хліба та хлібобулочних виробів, виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, збирання безпечних відходів, торгівля, тощо.

Отже, шановні роботодавці! Скористайтесь допомогою від держави! Створюйте нові робочі місця, співпрацюючи з Олександрійським міськрайонним центром зайнятості.