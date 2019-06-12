Як шукачам роботи Кіровоградщини не потрапити на гачок шахраїв?

До Державної служби зайнятості (Центрального апарату) надходить інформація про фірми-шахраї, які позиціонують себе офіційними партнерами служби зайнятості в рамках Угоди та Протоколу програми з відбору кваліфікованих українських працівників будівельної сфери для працевлаштування на території Держави Ізраїль.

Наголошуємо, що на території України інформаційно-консультаційну діяльність, забезпечення комунікації та логістики процедури відбору українських громадян для працевлаштування в Ізраїлі здійснює винятково некомерційна Громадська організація «Велика ідея».

Державна служба зайнятості, у рамках Протоколу, взаємодіє лише з Громадською організацією «Велика ідея».

Будь-які інші особи, які позиціонують себе як офіційні партнери державної служби зайнятості в рамках Угоди, не співпрацюють із державною службою зайнятості.

З інформацією щодо умов працевлаштування українських працівників у будівельній галузіДержави Ізраїль, усі зацікавлені особи можуть ознайомитися на сайті некомерційної Громадської організації «Велика ідея» (www.israeljobofficial.org.ua). Також консультації про умови участі в програмі надаються за телефонами: (099) 2025588; (093) 20 25588; (097) 2025 588.