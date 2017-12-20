Як стати вагітній на облік в центр зайнятості? Які документи для цього потрібні?

Якщо вагітна жінка знаходиться у працездатному стані (тобто термін вагітності є таким, що не дає права на отримання медичного документу про непрацездатність у зв’язку з вагітністю та пологами), готова та здатна приступити до підходящої для неї роботи, то вона може зареєструватись в державній службі зайнятості та отримати статус безробітної. Зазначимо, що згідно статті 43 Закону України «Про зайнятість населення» (далі Закон) статусу безробітного може набути особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи.

Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу (далі Порядок), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року за № 198 передбачено, що реєстрація проводиться за умови пред’явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки платника податків, трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, який підтверджує період зайнятості), диплома або іншого документа про освіту.

Згідно Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 15 червня 2015 року № 613 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за № 821/27266, виплата допомоги по безробіттю припиняється у разі призначення безробітній жінці допомоги по вагітності та пологах (з дня набуття права на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами відповідно до медичної довідки).

Таким чином, у разі, коли безробітна жінка під час перебування на обліку у центрі зайнятості як безробітна подає довідку встановленого зразка у зв’язку з відпусткою по вагітності та пологах, то виплата допомоги по безробіттю припиняється на період призначення їй допомоги по вагітності та пологах. Така жінка також не пізніше дня, що настав після закінчення строку, зазначеного в довідці по вагітності та пологах, письмово повідомляє центр зайнятості про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку або продовження пошуку роботи за сприяння державної служби зайнятості, повідомляє провідний фахівець з питань зайнятості відділ організації сприяння працевлаштуванню обласного центру зайнятості О. Ємцова. У разі, якщо подається заява про здійснення догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку реєстрація в центрі зайнятості припиняється.