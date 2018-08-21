Як в об’єднаних громадах Олександрійщини відзначатимуть День Незалежності

В п’яницю, 24 серпня, Україна відзначатиме День незалежності – свято на честь ухвалення Акта проголошення незалежності України, що прийнято вважати датою створення держави Україна в її сучасному вигляді.

В Новій Празі святкування розпочнеться в четвер, 23 серпня, о 10:00 з флеш-мобу до Дня Державного прапора України, фейс-арту та відкриття художньої галявини. Далі, о 10:20, почнеться конкурсно-розважальна програма за участі хореографічного ансамблю «Невгамовні» та аніматорів студії «Смайл».

Наступного дня, 24 серпня, в центральній садибі Новопразької ОТГ розпочнеться відзначення Дня Незалекжності. Так о 16:30 розпочнеться виставка робіт народних умільців, а також діятиме фотозона. А о 17:30 стартує урочиста частина зі святковим концертом, а о 19:00 на жителів та гостей громади очікує флешмоб «Україна-це ми».

В Приютівській громаді цього дня подвійне свято, адже крім загальнонаціонального Дня незалежності свій день народження святкує село Войнівка. Так святкування відбуватиметься біля будинку культури у Войнівці. Де о 16:00 стартують змагання з футболу, волейболу, шахів, шашок та дартсу, а також ярмарок смачного варення, фруктів, а о 17:00 розпочнеться дитяча розважальна програма.

І звичайно, урочистий концерт «Моє село – мій рідний край», котрий розпочнеться о 18:00, а вже через годину на глядачів чекає шоу мильних бульбашок.

А на сам кінець заходу, о 20:00 на всіх охочих чекатиме смачна каша, конкурси та святкова дискотека.