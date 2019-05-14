Як в Олександрії святкуватимуть День міста: погодинна програма святкових заходів

26 травня Олександрія святкуватиме 273-тю річницю з дня свого заснування. Починаючи з 24 травня (п`ятниці) в місті розпочнуться святкові заходи до Дня народження міста.
Так, на площі Соборній 24 травня с 16:00 години відбудеться Фестиваль вуличної музики.
|Дата
|час
|місце проведення
|
назва заходу
|
24 травня
|з 16:00
|Площа Соборна
|Фестиваль вуличної музики
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25 травня
|з 17:00
|Площа Соборна
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Перший міський фестиваль квітів та хореографічного мистецтва
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25 травня
|з 17:00 до 19:00
|Біля СК «Ніка»
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Силовий турнір «Сильна нація»
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26 травня пройдуть основні загальноміські заходи:
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26 травня
|о 10:00
|пройде містом
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Традиційний велопробіг (для усіх бажаючих)
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26 травня
|з 10:00
|біля ПК “Світлопільський”
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Концертна програма «Караоке на фонтані» з ростовими фігурами, виставкою гуртківців БДЮТ
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26 травня
|з 12:00 до 17:00
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біля СК «Ніка»
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Свято морозива від “Ласунки”
|26 травня
|з 17:00
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головна площа
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Свято мильних бульбашок, святковий концерт та дискотека
Урочисті нагородження кращих олександрійців пройдуть у ПК «Світлопільський».
Інформація із сайту Олександрійської міської ради.