Як в Олександрії святкуватимуть День міста: погодинна програма святкових заходів

26 травня Олександрія святкуватиме 273-тю річницю з дня свого заснування. Починаючи з 24 травня (п`ятниці) в місті розпочнуться святкові заходи до Дня народження міста.

Так, на площі Соборній 24 травня с 16:00 години відбудеться Фестиваль вуличної музики.

Дата час місце проведення назва заходу 24 травня з 16:00 Площа Соборна Фестиваль вуличної музики 25 травня з 17:00 Площа Соборна Перший міський фестиваль квітів та хореографічного мистецтва 25 травня з 17:00 до 19:00 Біля СК «Ніка» Силовий турнір «Сильна нація» 26 травня пройдуть основні загальноміські заходи: 26 травня о 10:00 пройде містом Традиційний велопробіг (для усіх бажаючих) 26 травня з 10:00 біля ПК “Світлопільський” Концертна програма «Караоке на фонтані» з ростовими фігурами, виставкою гуртківців БДЮТ 26 травня з 12:00 до 17:00 біля СК «Ніка» Свято морозива від “Ласунки” 26 травня з 17:00 головна площа Свято мильних бульбашок, святковий концерт та дискотека

Урочисті нагородження кращих олександрійців пройдуть у ПК «Світлопільський».

Інформація із сайту Олександрійської міської ради.