Як в Олександрії святкуватимуть День міста: погодинна програма святкових заходів

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26 травня Олександрія святкуватиме 273-тю річницю з дня свого заснування. Починаючи з 24 травня (п`ятниці) в місті розпочнуться святкові заходи до Дня народження міста.

Так, на площі Соборній 24 травня с 16:00 години відбудеться Фестиваль вуличної музики.

Дата час місце проведення

назва заходу

24 травня

 з 16:00 Площа Соборна Фестиваль вуличної музики

25 травня

 з 17:00 Площа Соборна

Перший міський фестиваль квітів та хореографічного мистецтва

25 травня

 з 17:00 до 19:00 Біля СК «Ніка»

Силовий турнір «Сильна нація»

26 травня пройдуть основні загальноміські заходи:

26 травня

 о 10:00 пройде містом

Традиційний велопробіг (для усіх бажаючих)

26 травня

 з 10:00 біля ПК “Світлопільський”

Концертна програма «Караоке на фонтані» з ростовими фігурами, виставкою гуртківців БДЮТ

26 травня

  з 12:00 до 17:00

біля СК «Ніка»

Свято морозива від “Ласунки”
26 травня з 17:00

головна площа

Свято мильних бульбашок, святковий концерт та дискотека

 

Урочисті нагородження кращих олександрійців пройдуть у ПК «Світлопільський».
Інформація із сайту Олександрійської міської ради.

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