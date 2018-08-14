Як в Олександрії святкуватимуть День незалежності України

Вчора, 13 серпня, на засіданні організаційного комітету міської ради визначилися, які заходи будуть проводитися до Дня Державного Прапора України та 27-річниці незалежності України.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Так, у рамках свята 21 серпня о другій годині дня у Палаці урочистих подій відбудеться вручення нагород переможцям конкурсу «Кращий благоустрій приватних садиб» і «Кращий благоустрій територій підприємств, організацій, установ та багатоквартирних житлових будинків».

У День Державного Прапора України, 23 серпня, о 8:30 на площі перед будівлею міськради відбудеться урочисте підняття Державного Прапора України та покладання квітів до пам’ятника воїнам, які загинули під час проведення антитерористичної операції.

Після покладання квітів відбудеться парад вишиванок олександрійців, які пройдуть до пам’ятника ім. Шевченка, де має відбутися літературно-музична композиція.

А безпосередньо в День незалежності України на площі Соборній та біля ПК «Світлопільського» о 17:00 розпочнуться культурно-розважальні заходи.