Як в Олександрії визначають заслужених громадян – сумніви депутата

Минулого тижня на черговій сесії міської ради розглядалося питання про нагородження до Дня Олександрії (про це повідомляв свого часу «Голос Громади»).

Під час обговорення проекту рішення про нагородження двох кандидатур своїм критичним баченням справи поділився депутат міської ради від БПП «Солідарність» Анатолій Юнак.

Передусім він наголосив, що його наступне зауваження жодним чином не стосується двох запропонованих на відзначення номінанток, проти яких він абсолютно не має нічого проти. Але саму процедуру розгляду пропозицій на нагородження і внесення їх на затвердження міської ради депутат вважає незрозумілою і непрозорою:

«В мене просто питання і побажання на майбутнє для профільної комісії і тієї комісії, яка вирішує, кого нагородити до Дня міста. У нас чудове місто, але останнім часом у ньому чомусь бракує кандидатур на нагородження, які мають заслуги перед олександрійською громадою. Особисто я знаю достатньо заслужених людей, які могли б бути кандидатами на почесні номінації чи звання. Але ці люди зазвичай скромні, вони не вважають за потрібне якось нагадувати про себе. Крім того, у минулі роки було заведено, що кандидатури на відзначення пропонують трудові колективи підприємств, установ тощо. Нині ж це все робиться якось кулуарно. Знову ж таки, я нічого не маю проти самої комісії, яка розглядає відповідні пропозиції, але в її роботі немає прозорості. Окреме питання у мене до міських ЗМІ. Жителі міста повинні знати людей, котрі принесли особливу користь для Олександрії, тобто «героїв треба знати в лице» Але таких публікацій у місцевих засобах масової інформації явно бракує.

Тому я вважаю, що ми, як влада, недопрацьовуємо у цьому напрямку. Моє побажання до секретаря міської ради Олени Богоявленської, яка за своїми обов`язками відповідає за підготовку відповідних матеріалів, більш ретельно підходити до цього. Багато гідних людей залишаються невідзначеними і ми іноді згадуємо про них лише після того, як вони пішли з життя», – сказав депутат.

Міський голова Степан Цапюк визнав цілком слушним дане зауваження і визнав, що згідно з положенням, кандидатури на розгляд комісії справді повинні вносити громадські організації, колективи, жителі міста. Але цього року (як і минулого) громадськість міста нічого не зробила, щоб надати відповідні пропозиції на нагородження до Дня міста, підтвердив С.Цапюк.

Нагадаємо, цього року міська рада затвердила до нагородження відзнакою «За заслуги перед містом Олександрією» кандидатури вчительки ЗНЗ № 7, депутата міської ради Галини Кісельової та художнього керівника міського Палацу культури Тетяни Присяжнюк (вона ж – незмінна співведуча практично всіх офіційних урочистостей, які відбуваються в Олександрії).