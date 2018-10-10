Як в Олександрії знятися з реєстрації, якщо не проживаєш в Україні

В зв’язку з тим, що останнім часом зросла кількість звернень з питань зняття з реєстрації місця проживання осіб, які перебувають за кордоном і не мають змогу приїхати в Україну найближчим часом Центр адміністративних послуг м. Олександрії надає роз’яснення, що потрібно робити в даному випадку. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

Перше: особа може звернутися до ЦНАПу сама.

Якщо особа не може самостійно подати заяву, від її імені такі дії може здійснити представник за довіреністю.

Тоді довірена особа подає до ЦНАПу наступний перелік документів:

– довіреність за зразком, який додається, але обов’язково з вказаними даними ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ особи, яка планує знятися з реєстрації;

– паспорт громадянина України особи, яка планує змінити реєстрацію;

– військовий квиток (для військовозобов’язаного) особи, яка змінює реєстрацію;

– квитанцію про сплату адміністративного збору (можна сплатити через термінал у ЦНАПі).

– паспорт громадянина України уповноваженої особи.

У випадку, якщо особа відмовилася від громадянства України, але залишилася зареєстрованою в Україні, їй необхідно звернутися до Консульства України в державі, де вона проживає та отримати необхідні роз’яснення.