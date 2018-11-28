Як вплине введення воєнного стану на виплати субсидій, зарплат та пенсій в Україні

Віце-прем’єр-міністр України з соціальної політики Павло Розенко зробив повідомлення відповідно до своєчасного здійснення виплат субсидій, зарплат та пенсій у період воєнного стану в окремих областях України.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Павла Розенко у Facebook.

Віце-прем’єр-міністр пояснив, що введення в Україні воєнного стану не позначиться на виплаті пенсій, заробітних плат та соціальних платежів – Уряд не допустить ніяких збоїв в системі соціальних виплат українцям.

З огляду на стабільну і прогнозовану фінансово-економічну ситуацію в країні, всі соціальні платежі, посібники, пенсії, зарплати та інші виплати будуть здійснюватися вчасно, в повному обсязі і без будь-яких обмежень” – прокоментував посадовець.