Як виглядатиме будівля майбутнього ЦНАПу в Приютівській ОТГ

Нещодавно в Приютівській об’єднаній територіальній громаді розпочали будівництво Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу), повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської громади.

За адресою майбутнього ЦНАПу: с. Войнівка, вул. Центральна 92-к.с. вже вирівняли місце під будівництво приміщення спеціалізованою технікою, проведено вимірювальні роботи, навколо будівельного майданчика встановлено бетонні стовпи з вуличним освітленням та активно ведуться підготовчі роботи для влаштування фундаменту.

Крім цього, вже можна побачити, який сучасний зовнішній вигляд матиме майбутня будівля Центру надання адміністративних послуг.