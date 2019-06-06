Як виглядатиме будівля майбутнього ЦНАПу в Приютівській ОТГ

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Нещодавно в  Приютівській об’єднаній територіальній громаді розпочали будівництво Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу), повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської громади.

За адресою майбутнього ЦНАПу: с. Войнівка, вул. Центральна 92-к.с. вже вирівняли місце під будівництво приміщення спеціалізованою технікою, проведено вимірювальні роботи, навколо будівельного майданчика встановлено бетонні стовпи з вуличним освітленням та активно ведуться підготовчі роботи для влаштування фундаменту.

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Крім цього, вже можна побачити, який сучасний зовнішній вигляд матиме майбутня будівля Центру надання адміністративних послуг.

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