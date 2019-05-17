Який вигляд мав олександрійський кінотеатр “Жовтень” з часу його побудови

Наразі продовжують тривати ремонтні роботи у приміщені колишнього Олександрійського кінотеатру «Жовтень», що знаходиться на головній площі міста – Соборній.
Повідомляє “Голос Громади”.
Незабаром мешканці міста зможуть насолоджуватись сучасним кінотеатром… А зараз територія навколо нього огороджена високим парканом зеленого кольору.
Нещодавно паркан майбутнього кінотеатру прикрасили цілою виставкою світлин із зображеннями того, як виглядало приміщення у різні роки з часу побудови кінотеатру, а також світлин інших визначних місць й пам`яток архітектури Олександрії тих часів.
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Відомо, що вперше кінотеатр запрацював 1 квітня 1960-го року.