Який вигляд мав олександрійський кінотеатр “Жовтень” з часу його побудови

Наразі продовжують тривати ремонтні роботи у приміщені колишнього Олександрійського кінотеатру «Жовтень», що знаходиться на головній площі міста – Соборній.

Повідомляє “Голос Громади”.

Незабаром мешканці міста зможуть насолоджуватись сучасним кінотеатром… А зараз територія навколо нього огороджена високим парканом зеленого кольору.

Нещодавно паркан майбутнього кінотеатру прикрасили цілою виставкою світлин із зображеннями того, як виглядало приміщення у різні роки з часу побудови кінотеатру, а також світлин інших визначних місць й пам`яток архітектури Олександрії тих часів.

Відомо, що вперше кінотеатр запрацював 1 квітня 1960-го року.