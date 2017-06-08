Як виконується урядова програма «Доступні ліки» на Олександрійщині

Як відомо, з початку квітня цього року у Кіровоградській області діє програма «Доступні ліки». Вона запроваджена згідно з відповідню урядовою програмою, мета якої – забезпечення населення якісними ліками за економічно обгрунтованими цінами. Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської облдержадміністрації.

Програма «Доступні ліки» також передбачає відшкодування вартості медпрепаратів за трьома напрямами: хворим на серцево-судинні захворювання, діабет другого типу та бронхіальну астму. Для цього наша область отримала близько 12,5 мільйона гривень цільової субвенції з державного бюджету.

Про те, як використовуються ці кошти, повідомило Головне управління Державної казначейської служби України у Кіровоградській області. Так, на початок червня, стовідсотково відшкодовано вартість медичних препаратів для лікування окремих захворювань у Гайворонському, Знам’янському, Новомиргородському, Новоукраїнському та Олександрівському районах, містах Кропивницькому і Світловодську. Значно відстають (від 41% до 83% використання цільової субвенції) Новоархангельський, Маловисківський, Новгородківський, Голованівський, Устинівський, Світловодський, Добровеличківський, Благовіщенський, Кіровоградський, Олександрійський райони та міста Знам’янка і Олександрія,