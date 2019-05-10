Як землевласникам і дрібним фермерам захиститися від рейдерів. Слабкі місця та практичні кроки для захисту

За статистикою Генеральної прокуратури, з 2014 року в Україні відбулося понад 1,7 тис. випадків незаконного захоплення врожаїв та майна. Серед причин такої ситуації: недосконалість законодавства, корупція в органах влади

Чи можливо дрібному фермеру або землевласнику убезпечити себе від рейдерських атак, коментує адвокат, директор Центру земельного права, член Громадської ради при Мінюсті України Віктор Кобилянський.

Проте, можна докласти зусиль, щоб максимально ускладнити рейдеру процес захоплення (землі чи майна) й тим самим зробити вашу власність «непривабливою» для нього.

Рейдер нападає на слабких учасників бізнесу.

Відповідно, основний захист від рейдерства – перестати бути слабким, зробити декілька практичних кроків.

Можливі «слабкі місця» фермера:

Юридичне: аграрій цілком може не розумітися в нюансах законодавства, але неприпустимо нехтувати цим, не звертаючись до фахівців і сподіваючись на «щасливий випадок», юридична слабкість посилює загрозу рейдерства. Аби запобігти йому варто вжити наступні заходи:

– земельний аудит – проведіть тотальну перевірку документації на землю, запросіть фахівців, які підкажуть «слабкі місця» і як їх закрити.

–якісний бухгалтерський облік – правильний бухоблік може стати вам у нагоді на випадок судового спору

– контролювати свої активи – пам’ятаєте народне прислів’я: якщо не хочеш, щоб крали збіжжя, – зачини комору? Зверніть увагу, проконтролюйте, як охороняються ваші ділянки та майбутній чи наявний врожай. Охоронні послуги теж можуть стати у нагоді, якщо аграрій може собі їх дозволити фінансово

–адвокатська підтримка – адвокат має більше повноважень, ніж просто юрист, має можливість доступу до клієнта в будь-який час. Це не означає, що фермер повинен мати контракт з адвокатом і платити йому кожен місяць, для дрібного фермера це – задорого. Проте мати номер адвоката, з яким є попередня домовленість про фахову пораду у разі виникнення проблеми,- варто.

Адміністративне: відсутність налагоджених стосунків з органами влади/місцевого самоврядування не дає можливості у разі потреби використовувати цей інструмент. Маю на увазі не корупційну складову, а партнерство, взаєморозуміння і допомогу.

– для налагодження таких стосунків варто активно цікавитись життям місцевої територіальної громади, сприяти її розвитку, брати посильну участь у вирішенні проблем і в жодному разі не нехтувати місцевими виборами.

Громадське: за відсутності контактів з представниками активної громадськості та представниками ЗМІ ви ризикуєте залишитись «один на один» із рейдерами, натомість привернення широкої уваги та надання розголосу конфлікту зменшують шанси рейдерів «вирішити питання по-тихому». Сприятиме вирішенню

– громадська діяльність, участь у громадських радах, які дають можливість швидко отримати фахову консультацію чи реакцію відповідних органів.

– увага ЗМІ та громадськості, активність в соціальних мережах, адже кількість інформації про порушення закону, яка буде поширена, також може впливати на ситуацію. Наприклад, звинувачення в пресі на адресу одного з агролхолдінгів у використанні рейдерських схем призвела до падіння акцій компанії на біржі. В результаті власники компанії «вжили заходів» до менеджменту агрохолдинга і рейдерські атаки припинилися. «Четверта влада» має вплив у суспільстві, і цим треба користуватися.

Фінансове: якщо фермер не має фінансової можливості проконсультуватися з фахівцем, у разі необхідності, або хоча б додзвонитися йому, – він вразливий. Варто передбачити витрати на закриття «слабких» місць, що врешті-решт дозволить зберегти вашу землю або майно.

Допоки не будуть врегульовані питання ринку сільськогосподарських земель (зокрема прийнятий закон про обіг земель с/г призначення), власникам й орендарям треба залишатися готовими до можливих зазіхань на землю чи майно. І скасування мораторію, і його поновлення на черговий період, і його посилення дають поштовх для рейдерів. Тому варто зробити все, аби попередити будь-які спроби захоплення. Профілактика завжди краща за лікування.