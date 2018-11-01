Яка нова ціна на природний газ для населення та план можливих подорожчань в майбутньому

Як уже відомо, відсьогодні, 1 листопада, природний газ для населення подорожчав на 23,5%. Відтак, за тис. кубометрів українці платитимуть 8548,92 грн

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Златопіль.

Нова ціна на газ діятиме з 1 листопада 2018 року до 30 квітня 2019 року включно.

Наступне подорожчання відбудеться з травня наступного року.

Вже з 1 травня по 31 грудня 2019 року ціна за газ повинна бути близько 9851,66 гривні за тис. кубометрів, а з 1 січня 2020 року – близько 12313,85 гривні, в порівнянні з попередньою ціною газу для населення в 6958 гривні за тис. кубометрів.

У держбюджеті 2018 року на субсидії була відведена сума 71 млрд гривень, а вже в наступному році ця сума зменшиться й складе 55 млрд гривень.