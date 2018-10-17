Яку суму щомісячного внеску за медицину сплатять олександрійці?

На сайті Верховної ради України оприлюднили Проект Закону про фінансування охорони здоров’я та загальнообов’язкове медичне страхування в Україні.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт “Олександрійські новини”.

В проекті закону говориться про обов’язкове медичне страхування кожного громадянина, задля забезпечення належного рівня медицини та надання медичних послуг. Щоб це було можливим, кожен громадянин України повинен буде здійснювати платіж у вигляді страхового внеску, який в середньому становитиме 350-400 гривень.

Слід підкреслити, що заклади ОЗ, що утримуються коштом державного або місцевого бюджету, не можуть отримувати благодійні внески, пожертви на утримання закладу та забезпечення його діяльності.

Медичне страхування в Україні передбачає надання безоплатних медичних послуг та платних.

Безоплатні медичні послуги надаються за кошти Державного бюджету, місцевих бюджетів та за кошти загальнообов’язкового медичного страхування.

Платні ж послуги можуть надаватися за кошти добровільного медичного страхування, за кошти фізичних та юридичних осіб.

Медицина виділяє 3 рівні надання медичних послуг, серед яких:

1. Життєзабезпечуючий – забезпечується Базовою програмою

2. Здоров’язберігаючий – частково забезпечується Базовою програмою та Програмою загальнообов’язкового медичного страхування

3. Додатковий попит – рівень, що містить в собі надання додаткових медичних послуг окрім першого та другого рівня надання медичних послуг.



В законопроекті детально розкрито права, обов’язки застрахованих громадян та права, обов’язки медичних працівників, щодо застрахованих осіб.

За переконанням засновників законопроекту розподіл джерел фінансування системи охорони буде виглядати наступним чином:

– найбільша частка припадає на позабюджетні кошти загальнообов’язкового медичного страхування і має становити 50-60%;

– далі, основна частка коштів повинна надходити з державного бюджету та коштів фондів соціального страхування – до 30%;

– потім, приватні кошти громадян (кошти добровільного медичного страхування, благодійних фондів та міжнародної допомоги) – до 15%;

– і на сам кінець, 10% складає частка коштів з місцевих бюджетів.