Яке покарання понесе підприємець за незаконний продаж палива на території Кіровоградщини

Нещодавно підприємцю Кіровоградської області, який здійснював незаконну реалізацію бензину на території області оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 (незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів) КК України.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

Рішенням суду підприємця визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення та призначено покарання у виді штрафу.

Нагадаємо, що незаконну реалізацію бензину марки А-92 викрили на території підприємства Кіровоградщини у серпні минулого року.