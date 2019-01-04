Які документи необхідні для реєстрації у центрі зайнятості та який має бути мінімальний стаж роботи для  отримання допомоги по безробіттю?

З 01 січня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 792, якою затверджено Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу.

Постанова від 20 березня 2013 року № 198 (зі змінами), якою було затверджено попередній Порядок, визнана такою, що втратила чинність.

Передбачається, що реєстрація проводиться за умови пред’явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки платника податків, трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, який підтверджує період зайнятості), диплома або іншого документа про освіту.

Згідно зі статтею 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Право на допомогу по безробіттю зберігається у разі настання перерви страхового стажу з поважних причин, якщо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалась в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітна.

Застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менш як шість місяців мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі.