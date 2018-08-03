Які документи потрібно подати, щоб отримати ваучер на навчання?

Для отримання ваучера на навчання, до територіального органу Державної служби зайнятості потрібно подати заяву, паспорт, трудову книжку, документ про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Із цих документів знімаються копії, які підписує їхній власник. Якщо трудова книжка зберігається у роботодавця, одержувач ваучера подає її копію, засвідчену роботодавцем.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» безробітні, які бажають скористатися ваучером, також повинні надати письмовий дозвіл на обробку персональних даних.

Після отримання рішення про видачу ваучера, шукачі роботи впродовж п’яти робочих днів мають звернутися за ним до територіального органу Державної служби зайнятості. Цей термін може бути продовжений лише за наявності поважних причин неявки, підтверджених документально. Також упродовж 90 днів особі необхідно укласти договір з навчальним закладом.

Якщо Ви бажаєте отримати ваучер для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації чи для здобуття освіти на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня, то Вам потрібно знати:

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2013р. №207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці»1.

Право на одноразове отримання ваучера на навчання мають:

особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років;

особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до досягнення ними встановленого пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не набули права на пенсію відповідно;

особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів до отримання права на пенсію.

Особа повинна мати професійно-технічну або вищу освіту.