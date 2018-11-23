Які місцеві дороги відремонтують у наступному році?

Вчора, 22 листопада, відбулося засідання робочої групи з відбору та формування переліку об’єктів ремонту місцевих доріг на 2019 рук під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Світлани Лобанової.
Повідомляє Голос Громад з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.
У засіданні взяли участь Служби автомобільних доріг в області, районах та ОТГ, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та представники депутатських фракцій області.
Заступник директора департаменту інфраструктури і промисловості ОДА Олександр Воропаєв звітував, що на основі розглянутих звернень та пропозицій було визначено та включено до переліку 74 об’єкти на здійснення ремонту у 2019 році. Загальна сума яких складає 428 мільйонів гривень.
До того ж, держслужбовець додав, що загальна сума, яка буде затрачена на капітальний й поточний ремонт складає 418,3 мільйона гривень, а на утримання доріг у 2019 році передбачено 48 мільйонів гривень.
Таким чином, в Олександрійському районі відремонтують 5 об’єктів на суму 23,170 мільйона гривень. До них належать дороги:
Червона Кам’янка – Травневе – Попельнасте
Пантаївка – Нова Прага
Ясинуватка – Березівка
Світлопіль – вихід на трасу
Світловодськ – Бутівське – Діброви