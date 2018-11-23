Які місцеві дороги відремонтують у наступному році?

Вчора, 22 листопада, відбулося засідання робочої групи з відбору та формування переліку об’єктів ремонту місцевих доріг на 2019 рук під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Світлани Лобанової.

Повідомляє Голос Громад з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

У засіданні взяли участь Служби автомобільних доріг в області, районах та ОТГ, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та представники депутатських фракцій області.

Заступник директора департаменту інфраструктури і промисловості ОДА Олександр Воропаєв звітував, що на основі розглянутих звернень та пропозицій було визначено та включено до переліку 74 об’єкти на здійснення ремонту у 2019 році. Загальна сума яких складає 428 мільйонів гривень.

До того ж, держслужбовець додав, що загальна сума, яка буде затрачена на капітальний й поточний ремонт складає 418,3 мільйона гривень, а на утримання доріг у 2019 році передбачено 48 мільйонів гривень.

Таким чином, в Олександрійському районі відремонтують 5 об’єктів на суму 23,170 мільйона гривень. До них належать дороги:

Червона Кам’янка – Травневе – Попельнасте

Пантаївка – Нова Прага

Ясинуватка – Березівка

Світлопіль – вихід на трасу

Світловодськ – Бутівське – Діброви