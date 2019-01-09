Які послуги можуть отримати демобілізовані бійці АТО/ООС в службі зайнятості Кіровоградщини й Олександрії зокрема?

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У службі зайнятості демобілізовані військовослужбовці можуть отримати весь комплекс передбачених послуг з:

  • Підбору відповідної роботи;
  • Здійснення професійної орієнтації;
  • Проведення комп’ютерного діагностичного тестування з метою виявлення професійних схильностей;
  • організації та здійснення професійного навчання безробітних;
  • організації участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру;
  • надання інформаційних та юридичних консультацій;
  • сприяння в організації підприємницької діяльності.
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Особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з-поміж осіб з інвалідністю до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», мають право на отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 207 від 20.03.2013 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці».

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Дія цього Порядку не поширюється на:

  • осіб, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;
  • осіб, які проходили протягом останніх трьох років коштом Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття (Абзац дев’ятий пункт 1 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 779 від 30.09.2015);
  • осіб, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.
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Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

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