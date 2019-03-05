Які працівники сьогодні вкрай необхідні роботодавцям в Олександрії та районі

Ситуація на ринку праці м. Олександрії та Олександрійського району характеризується постійним попитом на працівників сфери торгівлі та послуг (11,5%), менеджерів та професіоналів (13,5%), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (34,5%), кваліфікованих робітників з інструментом (18,1%), фахівців (8,9%), та найпростіші професії (13,5%).

Станом на 1 березня 2019 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 2,0 тис. осіб, з яких 64% складали жінки, 31,7 % – молодь віком до 35 років, кожен другий належав до осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 26,7 % зареєстрованих безробітних були сільськими мешканцями.

Загалом на обліку в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості у січні – лютому 2019 року перебувало 2,4 тис. безробітних, з них набули статус безробітного безпосередньо у лютому місяці – 0,226 тис. осіб.

Протягом січня – лютого 2019 року за сприяння Олександрійського міськрайонного центру зайнятості отримали роботу 320 осіб, з них 153 зареєстрованих безробітних громадян. Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру – 34 особи; проходили професійне навчання за направленням Олександрійського міськрайонного центру зайнятості – 141 особа.

Станом на початок березня 2018 року 1,49 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.

Станом на 1 березня 2018 року кількість вакансій у базі даних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості становила – 304. У середньому на одну вакансію претендувало 6 осіб.

На сьогодні затребувані на ринку праці: інженери-програмісти, спеціалісти державної служби, інженери – конструктори, лікарі – терапевти, техніки, кухарі, молодші медичні сестри, робітники з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, продавці продовольчих та непродовольчих товарів, лицювальники-плиточники, та інші.