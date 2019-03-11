На березі річки Інгульця мешканка села Марто-Іванівка, що знаходиться у володінні Олександрійської міськради, знайшла речі раніше зниклого батька.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт CBN.

Про це громадянка повідомила поліцію та припустила, що тіло її родича може знаходитися у річці. Під час проведення слідчо-оперативних дій рятувальники дістали тіло з водойми й відправили на експертизу, адже видимих ушкоджень при поверхневому огляді не виявили.

Наразі слідство триває й встановлюються обставини трагедії.

Більш детальну інформацію про обшук місця нещастя “Голос Громади” розповідав раніше за даним посиланням.