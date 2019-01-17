Які вакансії мають найбільший попит на ринку праці в Олександрії

Ситуація на ринку праці м. Олександрії та Олександрійського району характеризується постійним попитом на працівників сфери торгівлі та послуг (32,2%), менеджерів та професіоналів (11,9 %), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (18,6%), кваліфікованих робітників з інструментом (10,2%), фахівців (18,6%), та найпростіші професії (8,5%).

Станом на 1 січня 2019 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 1,8 тис. осіб, з яких 65,2 % складали жінки, 34,7% – молодь віком до 35 років, кожен другий належав до осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 37,2% зареєстрованих безробітних були сільськими мешканцями.

Загалом на обліку в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості у січні – грудні 2018 року перебувало 5,4 тис. безробітних, з них набули статус безробітного безпосередньо у грудні місяці – 0, 445 тис. осіб.

Протягом січня – грудня 2018 року за сприяння Олександрійського міськрайонного центру зайнятості отримали роботу 2854 особи, з них 1601 зареєстрованих безробітних громадян. Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру – 606 осіб; проходили професійне навчання за направленням Олександрійського міськрайонного центру зайнятості – 642 особи.

Станом на початок січня 2019 року 1,3 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.

Станом на 1 січня 2019 року кількість вакансій у базі даних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості становила – 59. У середньому на одну вакансію претендувала 31 особа.

На сьогодні потрібні на ринку праці: продавці продовольчих та непродовольчих товарів, сестри медичні, молодші медичні сестри (санітарки, санітарки-прибиральниці, санітарки-буфетниці та ін.), складальники деталей та виробів, водії автотранспортних засобів, вантажники та інші.