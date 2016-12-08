Вчора, 7 грудня під час робочої наради мера Степана Цапюка з керівниками підприємств житлово-комунального господарства та бюджетної сфери щодо утримання міста в зимовий період в міській раді обговорили питання аварій за участі великогабаритного транспорту, що почастішали в місті.

Так, як повідомляє прес-служба Олександрійської міської ради, згадали про великовантажний транспорт, який рухався дорогами міста на підйомі до Користівського мосту та через ожеледицю перекривав автошлях. На нараді зазначили, що це відбувається через порушення правил дорожнього руху, тому міський голова заборонив витягувати транспорт, а при необхідності, аби фури не перекривали дорогу, їх лише будуть стягувати на узбіччя.