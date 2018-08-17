Якщо ваше підприємство створює нові робочі місця, ви можете отримати компенсацію фактичних витрат

Одним із механізмів стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування на них громадян, які не можуть на рівних конкурувати в умовах сучасного ринку праці, є виплата компенсації роботодавцю в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу.

Визначено близько 200 пріоритетних видів економічної діяльності у сільському господарстві, переробній промисловості, будівництві, оптовій та роздрібній торгівлі, транспорті та ін., в яких при створенні нових робочих суб’єктам малого підприємництва надається компенсація витрат єдиного внеску.

Протягом січня – липня 2018 року Олександрійським міськрайонним центром зайнятості було надано компенсацію єдиного соціального внеску майже 20 роботодавцям за працевлаштованих на нові робочі місця близько 30 безробітних, в тому числі 15 безробітних, які потребують додаткових гарантій в сприянні працевлаштуванню. Активно співпрацюють з центром зайнятості в даному напрямку: ТОВ «Зернарі», основним видом діяльності якого є виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, в 2018 році ним створено 2 нових робочих місця, які успішно укомплектовані за сприяння служби зайнятості; ТОВ «МЕТ-ТРІУМ», яке займається збиранням безпечних відходів, створено 3 нових робочих місця та інші.

Тож, якщо Ваше підприємство розвивається та створює нові робочі місця, Ви можете отримати компенсацію фактичних витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну працевлаштовану особу, співпрацюючи з Олександрійським міськрайонним центром зайнятості з питання укомплектування нових робочих місць.