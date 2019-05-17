Яку заробітну плату пропонують роботодавці Кіровоградщини у різних сферах?

За даними відділу статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості, станом на 01 травня 2019 року середній розмір заробітної плати штатних працівників становив 5415 грн.

За професійними групами, найвищий розмір заробітної плати у службовців та керівників – 7182 грн, далі йдуть кваліфіковані робітники з інструментом – 5766 грн, та робітники з обслуговування устаткування машин – 5682 грн.

Середній рівень заробітної плати роботодавці пропонують технічним службовцям (5608 грн) і фахівцям.

Найнижчий рівень заробітних плат вказується для професіоналів (4992 грн), працівників сфери торгівлі та послуг (4752 грн), представників найпростіших професій (4669 грн) та кваліфікованих робітників сільського господарства (4569 грн).