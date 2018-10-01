Яких змін чекати олександрійцям з 1 жовтня

У жовтні на олександрійців очікує низка змін. Починається осінній призов, очікується прибуття у регіони “пакунків малюка”, зміняться ціни на залізничні квитки, вводяться нові правила для водіїв. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт УНН

Осінній призов

З 1 жовтня в Україні стартує осінній призов. Тепер він триватиме довше, ніж ми звикли. Термін призову в цьому році президент збільшив на один місяць. Замість двох він триватиме три місяці – з жовтня по грудень. Цього року планують призвати 17960 військовозобов’язаних. Це пояснюють намаганням підвищити якість підбору призовників. Також відомо, що існує понад 20-ти підстав, які звільнять особу від призову.

Ціни на газ

До 18 жовтня гарантовано не зміниться ціна на газ. До цієї дати уряд продовжив виконання зобов’язань для «Нафтогазу». Вартість газу для українців не мінятимуть щонайменше до 18 жовтня. Саме до цього часу уряд продовжив зобов’язання для “Нафтогазу” продавати газ теплокомуненерго для потреб населення. Щодо підвищення ціни на газ: тривають переговори. Планується підвищення орієнтовно на 25%.

Субсидії

За новою програмою житлових субсидій розрахунок субсидій відбуватиметься двічі на рік – у травні та жовтні, а не один раз, як раніше.

Для оформлення субсидії треба подавати лише заяву і декларацію про доходи. Якщо допомога вже призначена на новий рік (2018-2019 роки), в жовтні її розмір на опалювальний сезон розрахують автоматично, без повторного звернення.

Лікарняні

З 1 жовтня набуває чинності система інформування роботодавцем про здійснені виплати лікарняних застрахованим особам, повідомили у соцстраху і пообіцяли зменшити кількість перевірок роботодавців з 1 жовтня.

Пакунки малюка

Їх планували розвезти по всім регіонам України до початку другого місяця осені. Сама ж програма надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” сім’ям, в яких народилася дитина стартувала 1 вересня.

Підручники для 1-го класу

До жовтня МОН запланувало доставити у школи підручники для першокласників. Усі букварі, підручники з математики та з курсу “Я досліджую світ” для 1 класу вже надруковані на 100%

Онлайн-реєстр вакансій

Уряд планував до жовтня 2018 року створити загальнодержавний реєстр вакансій з вільним онлайн-доступом та актуалізацією в режимі реального часу. Зокрема, це тісно пов’язане з впровадження механізму подання роботодавцями інформації про необхідні вакансіх онлайн. Це передбачено планом заходів на 2018.

Новації від податківців та митників

Із 1 жовтня можна отримати електронно розширену інформацію про доходи та сплачені податки з них, повідомили у ДФС.

Також з 1 жовтня в Україні планується запуск у тестовому режимі Єдиного казначейського рахунку для сплати митних платежів.

Правила для водіїв

З 1 жовтня водії повинні вмикати фари за межами населених пунктів. Необхідно вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Ця вимога діє з 1 жовтня по 1 травня, за невиконання якої передбачено штраф.

Ціни на залізничні квитки

З 1 жовтня розпочнеться другий етап підвищення цін на залізничні квитки – на 12%.

Водночас, з жовтня введуть нижчий у порівнянні з вереснем коефіцієнт індексації до тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні – 0,93. Таке зниження пов’язане зі зменшенням вартості проїзду в пасажирських поїздах далекого сполучення, що курсують територією України.