Який період виплачується допомога по безробіттю – інформує центр зайнятості

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до досягнення встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» пенсійного віку), тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.

Особам, звільненим з останнього місця роботи за угодою сторін або за власним бажанням без поважних причин, тривалість виплати допомоги по безробіттю відповідно до пункту 1 частини 5 статті 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» скорочується на 90 календарних днів і не може перевищувати 270 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку – 630 календарних днів протягом двох років.