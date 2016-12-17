Сьогодні кожен бажаючий має змогу створити новорічні іграшки, підвіски на ялинку та інші сувеніри своїми руками. В ТЦ “Мандарин Плаза” з 10 години відсьогодні та до 18 години завтрашнього будуть проходити майстер-класи по декупажу для дітей та дорослих.

Крім майстер-класів олександрійці можуть відвідати ярмарку робіт, виконаних своїми руками та придбати оригінальні подарунки для своїх рідних. Це і магніти з новорічною тематикою, і різноманітні пано, які прикрасять вашу оселю, декоративні подушки та багато іншого. Також усі бажаючі можуть сфотографуватися в фотозонах новорічної тематики.

“Під кінець року вже всі трохи стомилися, а до початку нового залишилося ще майже два тижні, тому ми з колегами вирішили організувати невеличке свято до дня Святого Миколая. Так і виникла ідея провести майстер-класи із виготовлення новорічних сувенірів, передноворічної ярмарки” – ділиться одна з організаторів заходу директор магазину “Счастье в подарок” Вікторія Пегарькова.

А завтра, 18 грудня о 14-й годині організатори заходу запрошують малечу на цікавий передноворічний концерт, після якого малюки отримають солодкі сувеніри.

Захід проводиться за підтримки депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева, приватних підприємців Андрія Храмченка, Оксани Розумович та Вікторії Пегарькової.

Тож, якщо Ви ще досі не знаєте, що подарувати своїм рідним та друзям, Вам обов’язково треба завітати на другий поверх ТЦ “Мандарин Плаза”. Талановиті майстри допоможуть Вам визначитися з подарунком та виготовити його своїми руками.