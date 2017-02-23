Японське агенство з міжнародного співробітництва готове допомогти з ремонтом українських доріг. Про це повідомляє сайт Biz.kr.ua з посиланням на заступника міністра України з питань європейської інтегрaції Віктора Довгaня.

Мова наразі йде про кредитування. Серед 4 пріоритетних для Японії об’єктів фінансування є і відомий серед жителів області відрізок вкрай розбитого автошляху довжиною в 185 км. між Кропивницьким та Миколаєвом. Чи буде японський уряд фінансувати ремонт траси Н-14 “Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв” стане відомо лише в травні поточного року.