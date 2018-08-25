Вчора, у Войнівці відзначали подвійне свято, крім державного Дня Незалежності України, войнівчани, 24 серпня, святкують також і День села.

Початок святкування положило відкриття ярмарки крафтового варення, в якій участь прийняли представники населених пунктів Приютівської об’єднаної територільної громади, та районі установи, організації. Чого тут тільки не було! Варення з помідорів і м’яти, з ківі та лимонів, загалом, на будь який смак!

Водночас проходили змагання з футболу, волейболу, шашок та шахів, а малеча веселилась на атракціонах, що були розміщені неподалік ярмарку. Шум і гамір панував, вчора, біля сільського будинку культури у Войнівці.

Урочисту частину відкрили поздоровленням звернулися голова Приютівської об’єднаної громади Андрій Коломійцев, в.о. старости Войнівського старостинського округу Михайло Ручйов та голова Олександрійської районної ради Ольга Коріненко. Кожен з них висловив чимало гарних побажань для населеного пункту та громади, та було те, що їх об’єднувало – бажання миру, злагоди, процвітання Войнівці та її жителям у майбутньому.

Далі ж відбулося традиційне нагородження місцевих мешканців, що зробили значний внесок в розвиток села, переможців спортивних змагань і звичайно господинь, які анонсували свої «смачні витвори мистецтва» на ярмарку крафтового варення. Після цього на присутніх чекав концерт у виконанні колективів, з населених пунктів Приютівської об’єднаної територіальної громади, Олександрійського коледжу культури, а також гостей з інших куточків Олександрійщини.

Після завершення концерту на гостей свята чекало частування смачною кашею та дискотека.