Ярмарок «Все для саду та городу» триває в Олександрії

З понеділка, 1 жовтня, на центральній площі Олександрії розпочався традиційний для міста ярмарок «Все для саду та городу». Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Свою продукцію на площу Соборну крім місцевих підприємців на продаж привезли також підприємці з Кривого Рогу.

За час функціонування ярмарку усі охочі мають змогу придбати саджанці декоративних рослин, квітів фруктових дерев та декоративних рослин, а також насіннєвий матеріал, мед та продукти бджільництва.

Триватиме ярмарок до 14 жовтня.

Додамо, що 13 жовтня в Олександрії на площі Соборній стартує «Покровський ярмарок – 2018» під час якого відбудеться реалізація продукції від підприємств і товаровиробників міста, та районів Кіровоградщини.