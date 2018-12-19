Яскраве відкриття Новорічної ялинки в Олександрії

Сьогодні, 19 грудня 2018 року, о 16:00 на головній площі нашого міста відбулося яскраве відкриття Новорічної ялинки.

Цього року новорічна красуня має гарний змінений дизайн, який подобається мешканцям Олександрії.

Подивитися на головну ялинку міста й взяти участь у програмі урочистого її відкриття прийшло чимало мешканців міста та дітлахів.

З вітальним словом до присутніх урочистостей звернувся міський голова Степан Цапюк й привітав із прийдешніми святами.

Після привітань керівник міста за допомогою ведучих Снігуроньки й Діда Мороза та гучних викриків публіки весело увімкнули яскраві ліхтарі ялинки.

Святкова програма була наповнена піснями, танцями, проведенням конкурсів тощо.

Водночас біля будинку Олександрійської райдержадміністрації також відбулося відкриття новорічної ялинки.