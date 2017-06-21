Є ймовірність, що незабаром у боржників суди арештовуватимуть банківські рахунки

Вчора Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про судову реформу, який, зокрема, вводить автоматичний арешт коштів на банківських рахунках боржників. Про це повідомив L.B.ua.

Внесений президентом проект закону №6232, який налічує майже 800 сторінок і вносить зміни до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів, підтримали 253 депутати.

Законопроект, зокрема, пропонує встановити, що в судах буде функціонувати система автоматизованого арешту коштів, і рішення суду про арешт грошей буде виконуватися негайно. Сам боржник про даний процес може навіть не знати. Зараз рахунки за рішенням суду арештовує виконавча служба.