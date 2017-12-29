Є про що згадати: головні події, що запам’яталися олександрійцям у 2017 році

Рік, що минає був насичений важливими для Олександрійщини подіями. Голос Громади вирішив нагадати, які події найбільше хвилювали мешканців Олександрії та Олександрійського району протягом 12 місяців 2017 року.

Відновлення електропоїзду з Олександрії до Кропивницького. Одне з найважливіших питань, яке довгий час турбувало багатьох олександрійців стосувалося відновлення руху електрички з Олександрії до Кропивницького. З цим питанням олександрійці зверталися до керівника Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка під час “гарячої лінії” та особистого прийому безпосередньо в Олександрії, який в свою чергу запевнив, що дане питання буде вирішене у будь-якому випадку. Сказано – зроблено. Вже 15 січня 2017 року електропоїзд “Знам’янка – Помічна” відновив свій рух.

2. Підвищення на два тарифні розряди ставки заробітної плати.

Гарною новиною розпочався 2017 рік для педагогічних працівників олександрійських загальноосвітніх навчальних закладів, що знаходяться на балансі обласної ради – Олександрійське училище культури, нині КВНЗ Олександрійський коледж культури і мистецтв, ПТУ №31, педагогічний коледж, профліцей та вище медичне училище. З 1 січня 2017 року посадові оклади (ставки заробітної плати) цих працівників підвищилися на 2 тарифні розряди.

Олександрійські депутати вирішили підтримати обласну ініціативу щодо підвищення зарплат педагогам, які працюють в навчальних закладах, що фінансуються за рахунок міського бюджету. 23 січня 2017 року під час двадцять сьомої позачергової сесії депутати одноголосно проголосували “ЗА” раніше поданий депутатом Олександрійської міської ради Андрієм Коломійцевим проект рішення «Про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам освіти», в якому депутат запропонував підтримати рішення щодо підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок міського бюджету, з 01 січня 2017 року.

3. Вбивство жінки та прощання з Софією Буц.

Жахлива новина сколихнула чи не все місто: 5 січня, по вулиці 6-го грудня в районі багатоповерхівок, де знаходиться магазин “Попугайчик” було знайдено тіло мертвої жінки. На тілі загиблої виявлено тяжкі тілесні ушкодження, тому були всі підстави вважати, що жінка загинула насильницькою смертю.

13 січня 2017 року рідні та близькі Софії Буц попрощалися з дівчиною, що зникла на Великдень, 1 травня в Пантаївці. І саме після її зникнення почали надходити повідомлення і про розшук інших дітей. Вся олександрійщина із замиранням серця чекала на будь-які результати пошуку. Її шукали як поліція, так і нацгвардійці, кілька разів навіть залучали екстрасенсів. Майже через 4 місяці правоохоронці знайшли олександрійського маніяка, який, ймовірніше за все, вбивав своїх жертв на релігійні свята, але поліцейські мали сумніви щодо того, чи причетний він до зникнення Софії. І лише 22 жовтня 2016 року у лісосмузі під Пантаївкою знайшли останки дівчини.

4. КУ “Олександрійський наркологічний диспансер” отримав газовий хроматограф – прилад для визначення в біосередовищі людини алкогольних та наркотичних засобів. Раніше для цієї процедури потрібно було їздити до міста Кропивницького, тепер же дослідження такого типу будуть доступні і в Олександрії.

5. В Пантаївському інтернаті відкрили перший кадетський клас. 19 січня 2017 року в приміщенні Олександрійської загальноосвітньої школи-інтернат 17 кадетів прийняли присягу та отримали звання “Український кадет” разом з іменними посвідченнями. Кадетами стали учні 8-го класу.

6. Справу обвинуваченого у вбивствах дітей передали до суду. Після тривалого слідства за процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області нарешті було завершено досудове розслідування кримінального провадження відносно 46-річного злочинця, обвинуваченого у вчиненні резонансних вбивств у м. Олександрія. В ході слідства було зібрано достатню кількість доказів того, що саме “олександрійський маніяк” пограбував та вбив 13-річного підлітка та 21-річну дівчину з м. Олександрії. Відносно ще однієї мешканки міста, він здійснив розбійний напад поєднаний з незакінченим замахом на вбивство.

7. В 2017 році із життя пішли два почесних громадянина міста. 7-го лютого в останню путь провели почесного громадянина Олександрії. У віці 92-х років пішов із життя учасник бойових дій під час Другої світової війни Микола Соловйов. А 12–го липня на 91–му році життя помер Нікітенко Григорій Феодосійович. Григорій Феодосійович був відомий олександрійцям своєю активною життєвою позицією, він часто зустрічався зі школярами, виступав на урочистих мітингах з нагоди Дня визволення Олександрії, до Дня Перемоги.

8. З 1-го березня збільшився тариф на електроенергію. Так, з 1 березня 2017 року українці почали сплачувати за електроенергію за новими тарифами: від 1,29 грн. до 1,68 грн за кВт год у межах найбільш поширеної норми споживання від 100 до 600 кВт год. Тариф до 100 кВт·год включно підвищиться на 26%, з 0,714 до 0,9 грн за кВт·год. Тариф у межах норми від 600 кВт·год і більше підвищиться лише на 3%, з 1,638 грн до 1,68 грн за кВт·год.

9. Учень 10-В класу Олександрійського колегіуму Данило Чесницький став переможцем українського відбору на поїздку до літнього табору S’Cool LABSummer Camp Європейського центру ядерних досліджень (CERN) поблизу Женеви.

10. Проведення засідань ТВК в Олександрії. 23 березня 2017 року в Олександрії було зірвано засідання територіальної виборчої комісії. Його було заплановано з метою перевірки підписних листів щодо відкликання двох депутатів від партії УКРОП, за народною ініціативою. Розпочати засідання комісії так і не виявилося можливим, адже окрім голови комісії Олександра Іваня та її членів до приміщення почали заходити сторонні особи, обличчя яких можна часто помітити на промерських заходах та мітингах. Крім цього на засідання прийшли й посадові особи місцевого самоврядування та один із депутатів, стосовно якого відбувалося засідання.

Центрвиборчком України відреагував на звернення голови Олександрійської міської виборчої комісії Кіровоградської області Олександра Іваня щодо втручання у діяльність виборчкому. Було постановлено звернутися до Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області та передати копії звернень голови Олександрійської міської виборчої комісії Кіровоградської області Олександра Іваня для проведення перевірки викладених у них обставин та в разі виявлення підстав вжиття заходів реагування відповідно до законодавства України, саму ж постанову було оприлюдено на веб-сайті Центральної виборчої комісії.

11. Підвищився тариф на проїзд в міському автотранспорті на 1 гривню. 1 березня 2017 року під час засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради було затверджено підвищення тарифу на проїзд по місту до 4 грн 50 коп та 7 грн 50 коп до селищ. Тож вже із 6-го квітня за квиток на проїзд у міському транспорті олександрійці почали сплачувати 4 грн. 50 коп.

12. В Олександрії стартував пілотний проект системи безготівкової оплати проїзду за допомогою смартфону на міських автобусних маршрутах №№ 3, 4, 15.

13. Проведені ремонтні роботи асфальтного покриття, що розпочалися ще у квітні на трасі а/д М – 04 “Знам’янка-Луганськ-Ізварине”, що проходить через Олександрію.

14. В Олександрії запрацювала програма “Доступні ліки”. На реалізацію програми «Доступні ліки», яка вступила в дію 1 квітня 2017 року депутатами Олександрійської міської ради було схвалено рішення щодо виділення з міського бюджету коштів у сумі 1 млн. 177 тис. грн. З пропозицією до апетчних закладів, котрі беруть участь у даній програмі, звернувся депутат міськради, голова фракції “БПП “Солідарність” Андрій Коломійцев, який запропонував розміщувати відповідні інформаційні таблички. Таким чином, олександрійці будуть поінформовані щодо тих адрес аптек, де діє дана програма, щоб мати змогу придбати відповідні лікарські засоби.

Олександрійський район отримав 457 200 гривень державної субвенції на програму “Доступні ліки”.

15. В квітні вступив в силу Закон України щодо введення пріоритету кругового руху. Тож в Олександрії на площах Покровській та Соборній були встановлені відповідні дорожні знаки. Відтепер на всіх перехрестях з круговим рухом пріоритет мають автомобілі, що рухаються по колу.

16. В Олександрії на травневі свята зник військовослужбовець, тіло якого 3 травня знайшли в лісосмузі. Особу, яка, ймовірно, причетна до смерті військовослужбовця оперативники затримали на кордоні з АР Крим. Зловмисник планував переховуватися від правоохоронних органів на непідконтрольній поліції України території.

17. В Україні заблокували доступ до соцмереж «ВКонтакте» і «Одноклассники», а також “Яндексу”.

18. У місті з’явилася “Муніціпальна варта”, котра у подальшому була перейменована на “Муніціпальну поліцію”.

19. На Олександрійщині розпочався процес об’єднання територіальних громад. 18 травня Приютівською селищною радою було прийнято рішення про ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад сіл та селищ. Так селищна рада вирішила ініціювати добровільне об’єднання територіальних громад 23 сіл в Приютівську селищну об’єднану територіальну громаду з центром у селищі міського типу Приютівка.

20. Виставка авто- і мототехніки «Ретрозліт 2017» розпочала свою роботу 24 червня, об 11-й годині в Олександрії на території поблизу КСК «Ніка», зібравши чи не все місто.

21. В Олександрійському міському палаці культури, що по вул. 6-го Грудня, 2, завершилася реконструкція фасаду театру.

22. В липні Олександрію відвідав народний депутат України – лідер радикальної партії Олег Ляшко.

23. Олександрійка Вероніка Чорна взяла учать у телешоу «Голос країни. Діти», змусивши своїм співом на сліпих прослуховуваннях повренутися усіх чотирьох тренерів шоу.

24. 8 липня в Олександрії спортсмени ГО “Сильна Олександрійщина” встановили Національний рекорд України “1000 швидких перекидів” автомобільної покришки вагою у 270 кг. Рекорд встановлено за 1 годину 28 хвилин.

25. Проведено реконтсрукцію шляхопроводу в Південному мікрорайоні Олександрії. Ремонтні роботи розпочалися в липні 2017 року та завершилися вже в листопаді.

26. Підпал приміщення Войнівської сільської ради. Шоком для мешканців Олександрійщини стала подія, що трапилася у ніч на 22 липня в с. Войнівка, де невідомі підпалили приміщення сільської ради. Особи, які вчинили підпал, більш за все, потрапили до приміщення сільради шляхом пошкодження віконної рами, адже приміщення було підпалено зсередини.

27. ФК “Олександрія” потрапила до Ліги Європи. За нагоди гри нашої футбольної команди у м. Джурджу аби підтримати гравців в Олександрії відбувся концерт за участю Руслани Лежичко, Вітальки (Гарік Бірча) та рок-гурту «RockYou». З рахунком “0:0” закінчився перший матч між румунською “Астрою” та ФК “Олександрія” у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, який відбувся 27 липня в м. Джурджу (Румунія). 3 серпня у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи ФК “Олександрія” обіграла румунську “Астру” з мінімальним рахунком 1:0, вийшовши у Плей-офф Ліги Європи.

17-го серпня на стадіоні «Борисов-Арена» відбувся перший матч плей-офф Ліги Європи, в якому ФК «Олександрія» зустрівся з білоруським «БАТЕ». Гра ФК «Олександрія» – «Бате» закінчилася з рахунком 1:1.

24 серпня у матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи ФК «Олександрія» зустрівся з білоруським «БАТЕ», гра закінчилася з рахунком 2:1 на користь білоруського «БАТЕ».

28. 11 серпня для олександрійців вступили в силу нові підвищені тарифи на обслуговування будинків та прибудинкових територій на послуги, що надає КП “Житлогосп”. Зазначимо, що нові тарифи майже вдвічі вищі за попередні, і відтак новий тариф складає вже 3,0483 грн./м2. Депутат Олександрійської міської ради фракції “БПП “Солідарність” Віталій Заріцький подав проект рішення міської ради “Про скасування рішення виконавчого комітету від 06 липня 2017 року № 452 “Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”. 8-го серпня Олександрійський міськрайонний суд визнав незаконними та нечинними рішення Олександрійської міськради щодо підняття тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій, у період 2011-2016 років.

29. Бійця з Олександрії посмертно нагородили орденом “Народний герой України”. Молодшого сержанта Артема Пойду, який народився в Новій Празі, що на Олександрійщині, 18 серпня посмертно нагородили орденом «Народний Герой України».

30. На Кіровоградщину з робочим візитом завітав Президент України Петро Порошенко. В рамках цієї поїздки він взяв участь у відкритті 2-го корпусу Кіровоградської дитячої обласної лікарні.

31. 24-го серпня на площі Героїв Чорнобиля урочисто відкрили меморіал воїнам, які загинули на Сході України, захищаючи цілісність і незалежність нашої держави.

26-го серпня пам’ятний знак загиблим військовослужбовцям в ДРА відкрили на території військової частини 2269.

5-го вересня на площі Героїв Чорнобиля урочисто відкрили меморіал героям, які прийняли на себе удар Чорнобильської катастрофи.

13-го жовтня, напередодні Дня захисника України, в військовій частині 2269 в м. Олександрія відкрили музейний експонат– вертольот МІ-2.

32. Олександрійську територіальну виборчу комісію очолив Олександр Кіяшко, 1986 року народження від місцевої організації ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”. До Кіяшко О. повноваження голови територіальної комісії в Олександрії виконував Олександр Івань, котрий наразі призначений заступником голови Новоукраїнської райдержадміністрації.

33. КВНЗ Олександрійське училище культури змінив свій статус і відтепер має назву “Комунальний вищий навчальний заклад “Олександрійський коледж культури і мистецтв”.

Також серед важливих подій минулого року: проведення першого на Олександрійщині гарбузового фестивалю Гарбуз-Fest , підвищення тарифу на газ та тепло, очищення річки Березівка, відкриття у місті ЦНАПу з електронною чергою, відкриття галереї в Олександрії та відремонтованої амбулаторії у Новій Празі, проведення ремонтних робіт асфальтного покриття по вул. 6-го Грудня та інших вулиць міста та району.

Колектив Голосу Громади вітає наших читачів з наступаючими новорічними та різдвяними святами. Сподіваємося, що новий 2018 рік принесе усім нам більше позитивних моментів, аніж рік, що минає.